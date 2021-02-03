Омар Си, сыгравший главную роль в сериале "Люпен", рассказал, как продвигал телешоу с помощью приемов своего персонажа

Об этом пишет французское издание Voici. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Чтобы продвинуть сериал, 43-летний французский актер незадолго до премьеры незаметно проскользнул в парижское метро, ​​чтобы приклеить афишу. При этом он использовал приемы своего персонажа.

"Вы видели меня, но не смотрели на меня», - эта линия является визитной карточкой Ассана Диопа, героя Люпена в исполнении Омара Си. В этом сериале главный герой следует по стопам знаменитого джентльмена-грабителя, рожденного из воображения Мориса Леблана, и стремится отомстить за смерть своего отца.

Успех сериала объясняется в том числе и тщательно продуманной рекламной кампанией. Так, чтобы доказать, что он полностью вжился в роль Ассана Диопа, актер проник в коридоры парижского метро.

Омар Си незаметно вошел на станцию ​​Palais Royal - Musée du Louvre, где его персонаж появляется в первом эпизоже. Его цель: самому наклеить плакат программы, чтобы его не заметили зрители. Как только задача была выполнена, актер исчез, как ни в чем не бывало.

Отметим, кадры произвели настоящий фурор в Сети.

«Отлично сработано», «Ах, этот Люпен», «Отлично», «Молодец Люпен», «Круто как! Промо красивый урок жизни», «Великолепно, это напоминает исследование, в котором руководителей спросили, сколько человек находится в конференц-зале, но все забыли упомянуть экономку. Нет слов!» - пишут в Сети.

Vous avez vu l’affiche,

mais avez-vous vraiment regardé qui l’a posée? pic.twitter.com/McQpNzE6Lx — Omar Sy (@OmarSy) January 12, 2021

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