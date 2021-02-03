Омар Си, сыгравший главную роль в сериале "Люпен", рассказал, как продвигал телешоу с помощью приемов своего персонажа
Об этом пишет французское издание Voici. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Чтобы продвинуть сериал, 43-летний французский актер незадолго до премьеры незаметно проскользнул в парижское метро, чтобы приклеить афишу. При этом он использовал приемы своего персонажа.
"Вы видели меня, но не смотрели на меня», - эта линия является визитной карточкой Ассана Диопа, героя Люпена в исполнении Омара Си. В этом сериале главный герой следует по стопам знаменитого джентльмена-грабителя, рожденного из воображения Мориса Леблана, и стремится отомстить за смерть своего отца.
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Успех сериала объясняется в том числе и тщательно продуманной рекламной кампанией. Так, чтобы доказать, что он полностью вжился в роль Ассана Диопа, актер проник в коридоры парижского метро.
Омар Си незаметно вошел на станцию Palais Royal - Musée du Louvre, где его персонаж появляется в первом эпизоже. Его цель: самому наклеить плакат программы, чтобы его не заметили зрители. Как только задача была выполнена, актер исчез, как ни в чем не бывало.
Отметим, кадры произвели настоящий фурор в Сети.
«Отлично сработано», «Ах, этот Люпен», «Отлично», «Молодец Люпен», «Круто как! Промо красивый урок жизни», «Великолепно, это напоминает исследование, в котором руководителей спросили, сколько человек находится в конференц-зале, но все забыли упомянуть экономку. Нет слов!» - пишут в Сети.
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