Французский актер Омар Си, звезда сериала "Люпен" рассказал, как регирует на критику

43-летний актер поделиился откровением в интервьюизданию GQ.

Омар Си отметил, что после анонса сериала было много критики, но его это не огорчило.

«Эти реакции заставили меня рассмеяться, потому что мы живем в такое время: люди спешат комментировать, предвзято относятся к делу. Это меня рассмешило. Но в любом случае мы работаем не для этих людей. Думаю, мы оправдали наши амбиции. Нам не терпится получить настоящую обратную связь. Эти люди даже сериал смотреть не будут, это критика за критику, это не очень интересно. Я знаю, что эти люди есть, но мне все равно», - заявил актер.

Но все, после появления первой части отзывы зрителей были положительными, что позволило команде, которая работала над ним вздохнуть с облегчением. Омар Си подчеркнул, что работал с большим энтузиазмом и верой в проект, поэтому приятно, что надежды оправдались.

«Мы идем туда с азартом, хотим, гордимся. И как только это будет сделано, вы поймете масштаб вещей, сможете немного вздрогнуть и сказать себе: «Надеюсь, это понравится». Действительно, когда обратная связь хорошая, это облегчение, мы не можем этого скрыть», - рассказал артист.

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