Французский актер Омар Си, звезда сериала "Люпен", не особо распространяется на публике о личной жизни
Многие поклонники Омара знают его только по его работам в известных фильмах и сериалах. О некоторых фактах из личной жизни знаменитости известно очень мало.
Так, Си родился и вырос во Франции. Его мать приехала из Мавритании, а отец родом из Сенегала. У Омара есть еще семь братьев и сестер, он был четвертым ребенком в семье, пишет издание Tvovermind.
Родители актера едва сводили концы с концами - прокормить большое семейство было непросто, учитывая, что его мать работала домработницей, убирая дома и воспитывая детей, а отец был заводским рабочим.
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Известно, что его семья пользовалась жильем для малоимущих, расположенным в одном из бедных кварталах Франции.
Если материальное положение Омара, безусловно, улучшилось, то вот одну вещь он все же "скопировал" из своего детства. У знаменитости самого большая и дружная семья. В 2007 году Си женился на, предположительно, француженке Эллен, в браке с которой у них родилось пятеро детей - трое дочек и два сына. Известно, что до брака парочка встречалась около десяти лет. В настоящее время они живут в Лос-Анджелесе.
Элен занимается благотворительностью и помощью больным детям, являясь президентом компании CeKeDuBonheur.
Жена Омара Эллен
Актер с дочкой
Отметим, состояние Омара на 2021 год насчитывает около 5 миллионов долларов.
Также мало, кто знает, что актер исповедует мусульманскую веру. Стал ли он мусульманином уже в зрелые годы или с детства приобщился к этой религией - покрыто тайной.
Напомним, в своем недавнем интервью Си рассказал, чем его привлекла роль в сериале "Люпен".
«Если бы я был британцем, я бы сказал Джеймс Бонд (выбирая роль, - ред.), но, поскольку я француз, я сказал Люпен. - прокомментировал свое желание заполучить именно эту роль Си. - Он игривый, он умен, он ворует... его окружают женщины. К тому же он персонаж, который играет персонажей. Для актера он лучший».
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