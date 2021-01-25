Французский актер Омар Си удивил откровением о своей новой роли - сериал Netflix "Люпен" с его участием бьет рекорды

О причинах, побудивших Си взяться за эту культовую роль, он поведал в интервью The New York Times.

Персонажа Си зовут Ассан Диоп, который в юности пережил смерть отца, обвиненного в преступлении, которого не совершал. Спустя 25 лет, молодой человек участвует в краже колье французской королевы Марии-Антуанетты. Драгоценность, выставленная в Лувре, принадлежит богатой семье Пеллегрини. Ассан хочет отомстить этой семье, несправедливо обвинившей его отца в краже, черпая вдохновение у своего любимого персонажа "джентельмена грабителя" Арсена Люпена (из серии сказок Мориса Леблана).

Говоря о Люпене, Омар отметил, что человек с тысячей лиц заинтригует любого актера.

«Если бы я был британцем, я бы сказал Джеймс Бонд (выбирая роль, - ред.), но, поскольку я француз, я сказал Люпен. - прокомментировал свое желание заполучить именно эту роль Си. - Он игривый, он умен, он ворует... его окружают женщины. К тому же он персонаж, который играет персонажей. Для актера он лучший».

По словам Омара, он полностью увлекся работой над "Люпеном". Кроме обаяния Ассана Диопа, также его привлекают в этом персонаже и более глубокие смыслы. Речь об отцовстве. По сюжету, параллельно со своей преступной деятельностью, Ассан старается находить время для своего сына Рауля.

«Я впервые играю такого отца, за плечами у которого значительный "багаж" и много вопросов, - отметил Си. - Меня всегда интересовало отцовство. Это непросто, и ты не знаешь, хороший ты папа или плохой, пока твои дети не вырастут... Идея наследования цепляет меня - что мы сохраняем и что передаем? Для меня это истинный смысл жизни, то, что делает нас людьми».

Отметим, сериал "Люпен", стартовавший 8 января этого года, уже попал в десятку лучших. Предполагалось, что в течение первых четырех недель его просмотрят на платформе порядка 70 миллионов зрителей.

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