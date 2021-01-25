Американская актриса Мэделин Петш, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», продолжает поражать фигурой и внешностью

Молодая актриса со стройной фигурой является активным пользователем сети. Девушка постоянно делится новыми фото и рассказывает о жизни, о том, как проходят съемки и делится личными лайфхаками красоты.

В то же время зрители часто ставят под сомнение естественность внешности Петш и предполагают, что ее губы, волосы и ресницы – результат работы специалистов, а не ее собственный. Мэделин очень раздражается от подобных вопросов и жестко отмечает, что у нее все свое – волосы, губы, нос, цвет волос и даже ягодицы. Локоны Мэделин действительно всегда были яркого рыжего оттенка, как и светлые брови, что сделало ее особенно привлекательной.

Однако наращенные ресницы и увеличенные губы пользователи Инстаграм заметили давно. Фанаты отмечают, что у Петш хорошо заметны небольшие валики над верхней губой, которые появляются при избыточном введении филлеров. К тому же, на более ранних фотографиях губы выглядят немного тоньше.

При этом у звезды правда стройная фигура: она весит 48 кг при росте 167 см. С 14 лет звезда придерживается вегетарианства и заявляет, что благодаря отказу от мяса, молока и яиц чувствует себя намного здоровее.

Фанаты вседа заваливают артистку комментариями:

«вау ты красивая 😍❤️; Ты мой кумир, я тебя люблю 💕; королева👑; Королева 😍❤️; Самый сексуальный человек 😍; 🌷Красивая; 😍Просто красиво👌🏽; У меня челюсть отвисла, я ногу отбила 😮; Красота❤️; Легкая закуска; Королева идеальная 💕; Лана Дель Рей ? Хахаха».

Ранее красотка Мэделин решила поделиться в Инстаграм своими лучшими фото со съемок и несколькими закадровыми фото, на которых предстала не только в алом платье и в объятиях подруги, но еще и новым образом, который ранее в сериале не был показан.

Стоит отметить, что в реальной жизни влюбленная пара Шерил и Тони являются лучшими подругами. Более того, Мэделин была в качестве подружки невесты у Ванессы Морган и заступалась за нее тогда, когда на звезду набросились с критикой за скоропостижный развод, да еще и во время беременности.

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