26-летняя американская актриса Камила Мендес, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», поделилась кадрами с новым имиджем

Ставшая популярной молодая актриса любит привлекать внимание к себе в социальной сети Инстаграм. Так, после того, как Камила получила роль в молодежном драматическом сериале "Ривердейл", она часто экспериментировала с образами и стелем. А в этот раз девушка решила показать, как преобразилась ради роли и стала настоящей красоткой-блондинкой.

Именно роль Вероники принесла Камиле премию Teen Choice Awards в категории "Актриса, которая привлекла все внимание к себе", поэтому девушка старается изо всех сил поддерживать популярность. Стоит также отметить, что сама Камила – шатенка, но постоянно красится в черный ради этой роли.

С блондинистым цветом волос в сериале девушка мелькает не впервые. Таким образом Камила намекнула на новую серию мюзикл, которую покажут в пятом сезоне немного позже.

"После съемок я планирую немного обновить свой образ, так как у меня появится "свобода выбора". Возможно, даже вернусь к коричневому цвету. Также я хотела бы попробовать сделать короткую стрижку, например, по плечи или даже короче!", - говорила ранее Мендес о своих волосах.

Фанаты сразу ответили:

«Я так взволнован ❤️; пожалуйста, скажите мне, что Вероника не станет секретаршей, у которой роман со своим боссом, а затем ее поймают и заставят вернуться к своей матери в Ривердейле; волосы не соответствуют бровям!; почему они превратили Веронику в блондинку 😭; боже, сюрприз на день рождения!».

Также у себя в Инстаграм девушка несколько раз засветила красавчика Грейсона Воана, после чего папарацци стали ловить влюбленных на прогулке. Как известно, в конце 2019 года Камила рассталась с партнером по съемкам в «Ривердейле» Чарльзом Мелтоном. Теперь у актрисы новая любовь.

Грейсон Воан, по сообщениям западных СМИ, работает фотографом, который снимает знаменитостей для обложек журналов. До этой работы мужчина и сам подрабатывал моделью.

Отмечается, что некоторое время парочка поддерживала отношения на расстоянии, так как Камила улетала сниматься в пятом сезоне «Ривердейла».

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