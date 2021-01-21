26-летняя американская актриса Камила Мендес, которая прославилась благодаря роли в сериале «Ривердейл», стала появляться на публике со своим новым парнем
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка несколько раз засветила красавчика Грейсона Воана, после чего папарацци стали ловить влюбленных на прогулке. Как известно, в конце 2019 года Камила рассталась с партнером по съемкам в «Ривердейле» Чарльзом Мелтоном. Теперь у актрисы новая любовь.
Грейсон Воан, по сообщениям западных СМИ, работает фотографом, который снимает знаменитостей для обложек журналов. До этой работы мужчина и сам подрабатывал моделью.
Отмечается, что некоторое время парочка поддерживала отношения на расстоянии, так как Камила улетала сниматься в пятом сезоне «Ривердейла».
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В Инстаграм молодой звезды оставили много положительных отзывов о ее новом парне.
«Ты такая мелкая, я люблю тебя в Ривердейле, ты мой идол», «На мгновение я подумал, что это Тоби Магуайр», «Красивая пара», «Вы так подходите друг другу», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Камила Мендес играет в «Ривердейле» Веронику Лодж. Роль в подростковой драме досталась актрисе в 2016 году.
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