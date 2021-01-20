Зірка популярного серіалу "Бріджертони" Фібі Дайневор відверто розповіла, як в картині знімалися дорослі сцени

Гучне зізнання вона зробила у спілкуванні з журналістами The Guardian.

Як розповідає Фібі Дайневор, перед зйомками вони з партнером довго репетирували дорослі сцени, і потім виконували як трюки.

Актриса також додала, що під час зйомок відвертих кадрів вони з колегою по знімальному майданчику Реге Пейдж були повністю захищені, тому вона не відчувала себе ніяково.

"Ми репетирували сцени як трюки. Я буквально знала, куди Реге збирається покласти руку і в який момент. І у нас були підпірки, на зразок циновок, які проходили між нами... У якомусь сенсі це була більш хитромудра хореографія, ніж наші танцювальні номери, тому я ніколи не відчувала себе ніяково і незахищено", – відверто зізналася Фібі Дайневор у спілкуванні з журналістами.

Варто додати, що сюжет серіалу "Бріджертони" розгортається на початку XIX століття, в епоху Регентства у Великобританії.

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