Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі вразила бездонним поглядом

Актриса Мер'єм Узерлі зачарувала серця фанатів своєю роллю в серіалі" чудове століття", втіливши на екранах неповторну Роксолану і зараз вона продовжує балувати шанувальників у своєму Instagram красивими знімками. Цього разу красуня показала серію портретних фотографій, що демонструють неповторну зовнішність актриси, пише Politeka.net.

Після появи на світ другої дитини Мер'єм Узерлі не забула про своїх шанувальників і продовжує публікувати нові фотографії для них. У черговій фотосесії актриса була зображена зі стриманою посмішкою. Завдяки цьому акценти в портреті змістилися на красиві сіро-блакитні очі "Роксолани", ідеальний тон шкіри та незвичайні прикраси в східному стилі.

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На першому фото Мер'єм Узерлі дивиться в камеру глибоким поглядом, від якого просто неможливо відірвати очей. Фанати можуть оцінити її бездоганний світлий тон шкіри і ніжні губи. Свій образ зірка доповнила красивими масивними сережками із золота у вигляді скарабея і сонця.

На другому знімку Узерлі млосно опустила погляд і піднесла руку до чола, а завдяки світлу і вигідному ракурсу шанувальники побачили красиво окреслений контур підборіддя. Своє каштанове волосся актриса поклала на праве плече, відкривши вид на масивну прикрасу у вусі.

На третьому портреті Мер'єм Узерлі знову дивиться в камеру, але вже трохи опустивши підборіддя вниз. Завдяки цьому руху її погляд став ще більш виразним і глибоким.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі народила дочку 8 січня і відразу ж показала дитину шанувальникам. На фото щаслива мама тримає крихту на руках і від ніжності та втоми злегка прикрила очі, поки дівчинка спала на її грудях.

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