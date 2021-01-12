Кар'єра актриси почалася стандартно, Проте слава після вдалої ролі кардинально перевернула життя дівчини
Спочатку дівчина ходила в модельну школу, брала участь в рекламних фотосесіях і лише потім отримала першу роль. Після зйомок у серіалі» хід королеви " Аня побила рекорди за популярністю, слідом за рейтингами кінострічки.
Образ, завдяки якому Аня Тейлор-Джой стала головним відкриттям року-роль шахістки Елізабет Харман в серіалі» хід королеви", став культовим. Саме Аня запропонувала зробити героїню рудоволосою.
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У реальному житті дівчина зовсім друграя. Біляве пишне волосся і відсутність макіяжу прекрасно підкреслюють образ юної дівчини, яскравий і виразний погляд не залишає байдужим.
При цьому сама дівчина в школі вважала себе негарною і дуже комплексувала. Тепер Аня вважається не тільки привабливою красунею, але ще і талановитою актрисою.
Фанати також дуже гостро реагують на зіркові прості образи:
"Твої губи пишні; Прекрасно💕; Ти така мила, моє серце вибухне 😁❤; ви такі милі ✨; вийшла на наступний рівень, красивий і чертовски талановитий; хто-небудь помітив, що обличчя цієї дівчини-справжнє життя Ельзи ?? ...... З Холодного серця ??; Bellísima🤩 😌; красива жінка, витвір мистецтва Бога😍; Аня, я впевнена, що ти одна з найкрасивіших жінок планети Земля. Така красива, що ти, неземна, як ангел".
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