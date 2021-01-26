Актер Омар Си не остался в стороне от беды, произошедшей с украинским подростком в столице Франции

Как передает Politeka.net, 43-летняя звеззда сериала "Люпен" сделал заявление в своем Твиттере, оказав поддержку 14-летнему Юрию, избитому бандой.

"Скорейшего тебе выздоровления Юрий, я думаю о тебе и твоих близких🙏🏿❤️", - говорится в твите актера.

Омар Си сделал репост сообщения одного из французских пабликов, в котором говорилось: "Мы хотим полностью поддержать #Юрия и его семью. Будем молиться, чтобы он выбрался из этого состояния и чтобы эти дикари были найдены и заперты".

Пользователи бурно обсуждают инцидент в комментариях под постом знаменитости. Некоторые, к слову, обвинили актера в неискренности, другие же похвалили за сочувствие.

"По крайней мере, люди не смогут сказать "Омар Си ничего не говорит"

"Для меня его слова слишком поверхностные, неискренние, если бы я был родителем, я бы их не принял"

"Надоело это насилие!"

"Сложно быть публичной фигурой в социальных сетях. Что бы они ни говорили, их всегда будут критиковать. Я просто считаю, что он (Омар Си, - ред.), как гражданин и отец семьи, поддерживает другую семью"

"Ужасно, мы должны ужесточить закон о несовершеннолетних и пора наказывать родителей, это невыносимо"

Напомним, инцидент призошел 15 января, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего украинца Юрия, когда он возвращался из школы. Подростка госпитализировали с многочисленными травмами черепа и вели в искусственную кому. После того, как его состояние улучшилось, медики вывели парня из комы. В настоящее время мальчик даже пытается говорить.

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