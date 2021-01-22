МИД следит за ситуацией с 15-летним украинцем, которого жестоко избили битами в Париже

Такое заявление сделал спикер ведомства Олег Николаенко, пишет УНИАН.

По его словам, украинские дипломаты после избиения подростка обратились в прокуратуру Парижа, а консул находится на связи с родными мальчика.

"Посольству Украины во Франции известно об этой ситуации. Пострадавший ребенок стал жертвой конфликта между подростковыми группами. Дипучреждение обратилось с официальным запросом в местную прокуратуру, проводится расследование. Консул находится на связи с родными украинца", - говорится в сообщении.

Отметим, что 15-летнего украинца жестко избили еще 15 января. Юрий в компании друзей возвращался из колледжа и на них напала группа неизвестных возле Эйфелевой башни.

Всем ребятам удалось убежать, кроме Юрия. Нападавшие избивали подростка даже после того, как он потерял сознание, передает ТСН.

По словам медиков, ребенок находится в реанимации. В результате жесткого нападения у него пробит череп, множественные переломы и ножевые ранения. Состояние 15-летнего украинца критическое.

"То, что они сделали с моим сыном, я никому не прощу. То, что они сделали с моим ребенком — просто невозможно себе представить. Мое сердце разрывается, мы молимся и верим, что Бог вернет нам Юру", - цитирует портал MyUkraine мать пострадавшего подростка.

Во время нападения Юрий просил не оставлять его умирать и передать его маме, чтобы она не волновалась. Родители парня и украинская диаспора во Франции ищут свидетелей нападения.

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