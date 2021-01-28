Французский актер Омар Си, звезда сериала "Люпен", ответил на вопрос, который волнует миллионов фанатов
43-летний актер приоткрыл завесу над тайной, ждать ли зрителям продолжения нашумевшего французского телешоу производства Netflix. Об этом знаменитость сообщил в интервью изданию GQmagazine.
"Могу сказать только одно, следующие пять серий снимаются и находятся на постпродакшене (этап производства кино, следующий за съемкой или записью отдельных сегментов работы, - ред.), - заявил Омар.
Что касается даты выхода второго сезона, актер отметил, что это загадка.
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"Я не контролирую распространение. Это загадка Netflix, мы не знаем! На самом деле никто не знает, но Netflix - это компьютер. Босс Netflix - компьютер! (Смеется) Когда я оказался за кулисами Netflix, могу вам сказать - он компьютер, он хозяин. И он не хотел мне говорить. Другим он тоже не говорит", - уклонился от ответа Си.
Напомним, сериал "Люпен" начал транслироваться 8 января этого года. В первом сезоне всего пять серий, длительностью 42-52 минуты каждая.
Согласно сюжету, герой Омара Си Ассан Диоп хочет провернуть кражу драгоценного колье французской королевы Марии-Антуанетты, выставленного в Лувре и принадлежащего богатой семье Пеллегрини. Таким образом, Ассан хочет отомстить семье, несправедливо обвинившей его отца в краже (мужчина умер, когда герой был еще молодым, не пережив позора).
В одном из интервью Омар метко охарактирировал своего героя: "Он игривый, он умен, он ворует... его окружают женщины. К тому же он персонаж, который играет персонажей. Для актера он лучший".
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