Французский актер Омар Си, звезда сериала "Люпен", ответил на вопрос, который волнует миллионов фанатов

43-летний актер приоткрыл завесу над тайной, ждать ли зрителям продолжения нашумевшего французского телешоу производства Netflix. Об этом знаменитость сообщил в интервью изданию GQmagazine.

"Могу сказать только одно, следующие пять серий снимаются и находятся на постпродакшене (этап производства кино, следующий за съемкой или записью отдельных сегментов работы, - ред.), - заявил Омар.

Что касается даты выхода второго сезона, актер отметил, что это загадка.

"Я не контролирую распространение. Это загадка Netflix, мы не знаем! На самом деле никто не знает, но Netflix - это компьютер. Босс Netflix - компьютер! (Смеется) Когда я оказался за кулисами Netflix, могу вам сказать - он компьютер, он хозяин. И он не хотел мне говорить. Другим он тоже не говорит", - уклонился от ответа Си.

Напомним, сериал "Люпен" начал транслироваться 8 января этого года. В первом сезоне всего пять серий, длительностью 42-52 минуты каждая.

Согласно сюжету, герой Омара Си Ассан Диоп хочет провернуть кражу драгоценного колье французской королевы Марии-Антуанетты, выставленного в Лувре и принадлежащего богатой семье Пеллегрини. Таким образом, Ассан хочет отомстить семье, несправедливо обвинившей его отца в краже (мужчина умер, когда герой был еще молодым, не пережив позора).

В одном из интервью Омар метко охарактирировал своего героя: "Он игривый, он умен, он ворует... его окружают женщины. К тому же он персонаж, который играет персонажей. Для актера он лучший".

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