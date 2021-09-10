Актриса Мерьем Узерли поразила образом в новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, известная актриса и модель Мерьем Узерли, которая недавно родила вторую дочь, не перестает удивлять поклонников своими вычурными фотосессиями и перевоплощениями, которые показывает в своем Instagram. Красотка очень быстро вернулась в идеальную форму после родов и теперь снова поделилась с фанатами свежими фото в удивительном образе.

На новых фотографиях Мерьем запечатлена на голубом фоне, похоже, это была студийная съемка. Перед камерой она появилась в нежно-розовом платье оригинального кроя с прозрачными вставками, пышными рукавами и белым бантом на шее. Дополняют образ белоснежные кроссы на танкетке и стильная розовая шляпка. Волосы звезды распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фото Узерли раскрыла подробности съемки, а фанаты тут же принялись комментировать фото: "Ты прекрасна", "Красотка", "Хюррем", "Карамелька", "Сладкая", "Обаятельная, харизматичная красавица", "Классная идея", "Красавица, люблю тебя", "Розовая красота", "Очень красивая".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" оконфузилась в экстравагантном наряде: "Ты красива, но наряд...".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" засветилась на сцене и сделала важное заявление: "Для меня большая честь...".

Также Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" дала жару на сцене перед публикой: "Лучшая танцовщица".