Известная турецкая актриса немецкого происхождения Мерьям Узерли из "Великолепного века" стала послом международной премии

Как передает Politeka.net, Мерьям Узерли является популярной турецкой актрисой. Она получила известность благодаря роли Хюррем-султан в сериле "Великопленый век". Девушка активно ведет социальные сети и радует подписчиков новым контентом.

На этот раз актриса поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимках Мерьям сидит на сцене во время конференции перед премией Asian World TV Series Award, которая состоится в Стамбуле в 2022-ом году. Также, актриса рассказала, что конференция прошла в Кыргызстане, где её тепло приняли.

"После того, как я была председателем жюри Всемирного азиатского кинофестиваля AWFF в Лос-Анджелесе в 2019 году, для меня большая честь объявить о том, что я стала послом премии Asian World TV Series Award, которая состоится в Стамбуле в мае 2022 года. В конкурсе примут участие представители более 40 стран, победителей наградит международное жюри. Мы будем приветствовать и принимать международных знаменитостей, продюсеров, режиссеров и режиссеров в Стамбуле, где состоится первая версия церемонии награждения.

Спасибо за невероятно теплый прием в этой удивительно красивой стране Кыргызстан"

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