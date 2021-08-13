Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которую все знают как Роксолану из «Великолепного века», показала лицо своей младшей дочки

Как передает Politeka.net, в начале 2021 года актриса во второй раз стала мамой. Свою беременность, как и отца ребенка Мерьем долгое время скрывала. Младшую дочку актриса назвала Лили Кои. У себя в Инстаграм счастливая мать неоднократно показывала малышку со спины, а также тяжелые материнские будни. В этот раз она показала лицо девочки. Сама Узерли использовала фильтр Инстаграм, чтобы скрыть следы усталости.

Отметим, что у актрисы есть старшая дочь Лара, которую она родила в 2014 году. Ее беременность сопровождалась громким скандалом с отцом ребенка, с которым актриса рассталась.

Добавим, что несмотря на материнские хлопоты Мерьем продолжает участвовать в съемках и фотосессиях. Недавно она снялась в сериале от Netflix.

Напомним, что Мерьем Узерли показала, как ладят ее маленькие дочки: семейные кадры.

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