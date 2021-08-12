Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", здивувала зовнішністю на новому фото

Артистка виконала роль Роксолани в серіалі "Величне століття" з 2011 по 2013 роки, після чого її популярність різко зросла, пише Politeka.net.

У зірки з'явилася маса шанувальників, яких вона не втомлюється дивувати своїми експериментами із зовнішністю. Примітно, що зірка сильно змінилася після виходу з серіалу. Артистка схудла, крім того, ходили чутки, що вона зробила пластичні операції й захоплюється "уколами" краси.

На новому фото в Instagram Мер'єм вирішила і зовсім здивувати шанувальників. Актриса "відростила" вуса і схопилася за чарку, також вона закурила.

У такому вельми зухвалому образі Узерлі привітала себе з днем народження. Зірці виповнилося 38 років.

За чотири години пост зібрав майже 170 тисяч лайків і багато коментарів.

"О Господи...", "З днем народження Мер'єм!!! 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 Міцного здоров'я, виконання всіх мрій, особливо найзухваліших і побільше посмішок в кожен ваш день! 🎇 🎇 🎇 🎇 🎇 ", "Хюррем ти чого...?", "ТИ НАЙДИВОВИЖНІША ЖІНКА В СВІТІ, МЕР'ЄМ!",