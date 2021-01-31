Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли Роксоланы в «Великолепном веке», поделилась самым сокровенным

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с новорожденной дочкой. Как известно, в начале января 2021 года актриса во второй раз стала мамой. Она уже успела прийти в форму, поэтому устроила праздничную фотосессию.

На фото Узерли предстала в светлом коротком платье с рюшами. Она сидела на кровати, держа малышку на руках. Актриса выглядела очень счастливой и улыбчивой. Правда, лицо новорожденной она показывать не стала, закрыв его сердечком.

На одном из фото красотка позировала сразу с двумя своими дочками.

В комментариях Узерли оставили массу приятных слов.

«Люблю вас», «Красивая мама», «Принцесса, действительно принцесса», «Вы действительно едете в Тунис?», «Лучшая!», «Ах, как красиво, спасибо, что поделились этим с нами!», «Ты так похорошела», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли поразила бездонным взглядом. Красотка опубликовала свой портрет, на котором можно было рассмотреть ее идеальное лицо. Особое внимание поклонников привлекли большие глаза актрисы.

Напомним, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» умилила снимком новорожденной дочки: как выглядят обе малышки Роксоланы.

Как сообщала Politeka, недавно родившая Мерьем Узерли из "Великолепного века" очаровала новыми фото: даже золото не затмит эту красоту.

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" в золоте восхитила чувственными кадрами: "Шикарная Хюррем".