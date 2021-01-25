Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників чуттєвими знімками
Актриса Мер'єм Узерлі підкорила серця фанатів своєю незабутньою роллю в серіалі "Величне століття", завдяки якому її ім'я тепер міцно пов'язане з легендарною Роксоланою. Тепер же актриса, яка нещодавно народила другу дочку, на якийсь час забула про серйозні зйомки і балує шанувальників в Instagram красивими фотосесіями, пише Politeka.net.
На кадрах, які показала Мер'єм Узерлі, вона знову представила незабутню лінійку ексклюзивних прикрас, які не просто йдуть турецько-німецькій красуні, а й підкреслюють її жіночність і унікальну зовнішність.
На портретних знімках Мер'єм позує в чорному одязі і великими сережками у вухах, зроблених у вигляді невеликих золотих півників з різнокольоровими пір'їнками. Золоті птахи неначе парять на величезній золотій кулі, що продовжує дизайн прикраси.
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Актриса постаралася, щоб знімки вийшли чуттєвими і щирими: широко розкриті сірі очі закликали потонути в бездонній глибині, а ніжна світла шкіра без єдиної вади захоплює з першого погляду.
На одному зі знімків Мер'єм Узерлі пограла з позою і волоссям, показавши невимушений кадр, що демонструє захопливу жіночність. Актриса злегка зібрала свої хвилясті каштанові локони однією рукою на потилиці, як би поправляючи зачіску, а другу руку піднесла до підборіддя. При цьому погляд зірка перевела вниз і млосно відкрила пишні губки, ледь зворушені легкої рожевою помадою.
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Всі образи Мер'єм Узерлі вийшли ніжними і лаконічними, до того ж зовсім легкий макіяж не перевантажив тонкі риси актриси, а масивні прикраси підкреслили красу зірки.
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