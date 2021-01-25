Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли порадовала поклонников чувственными снимками

Актриса Мерьем Узерли покорила сердца фанатов своей незабываемой ролью в сериале "Великолепный век", благодаря которому ее имя теперь прочно связано с легендарной Роксоланой. Теперь же актриса, недавно родившая вторую дочку, на время забыла о серьезных съемках и балует поклонников в Instagram красивыми фотосессиями, пишет Politeka.net.

На кадрах, которые показала Мерьем Узерли, она снова представила незабываемую линейку эксклюзивных украшений, которые не просто идут турецко-немецкой красотке, но и подчеркивают ее женственность и уникальную внешность.

На портретных снимках Мерьем позирует в черной одежде и крупными серьгами в ушах, сделанных в виде небольших золотых петушков с разноцветными перышками. Золотые птицы как бы парят на огромном золотом шаре, продолжающим дизайн украшения.

Актриса постаралась, чтобы снимки вышли чувственными и искренними: широко распахнутые серые глаза призывали утонуть в бездонной глубине, а нежная светлая кожа без единого изъяна восхищает с первого взгляда.

На одном из снимков Мерьем Узерли поиграла с позой и волосами, показав непринужденный кадр, демонстрирующий восхищающую женственность. Актриса присобрала свои волнистые каштановые локоны одной рукой на затылке, как бы поправляя прическу, а вторую руку преподнесла к подбородку. При этом взгляд звезда перевела вниз и томно приоткрыла пышные губки, едва тронутые легкой розовой помадой.

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Все образы Мерьем Узерли получись нежными и лаконичными, к тому же совсем легкий макияж не перегрузил тонкие черты актрисы, а массивные украшения подчеркнули красоту звезды.

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