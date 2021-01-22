Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли показала новые кадры из чувственной фотосессии

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу актрисы в соцсети Instagram, Мерьем Узерли, несмотря на недавнее рождение дочери, не теряет времени зря и радует преданных фанатов новыми красивыми кадрами. Портретные снимки, которые показала актриса, покоряют чувственностью и глубиной образа Мерьем.

На первой фотографии Мерьем Узерли покоряет с первого взгляда своими бездонными глазами. Актриса смотрит в объектив камеры, широко распахнув ресницы, и пленяет чистотой кожи и безупречностью пухлых губ. Звезда "Великолепного века" скрестила свои руки и преподнесла их поближе к лицу, демонстрируя красивые массивные кольца на тонких пальчиках.

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На втором кадре актриса смотрит немного удивленным взглядом, а ее каштановые волосы ложатся мягкими волнами на плечи. На одном из снимков Мерьем немного наклонила голову и прикрыла глаза как бы ныряя в свои мысли и чувства. Образ получился очень нежным и не перенасыщенным косметикой: веки актрисы были подведены мягкими кремовыми тенями бронзового оттенка.

Для своей фотосессии Мерьем Узерли выбрала черный цвет одежды, который хорошо контрастировал с яркими и необычными украшениями на руках. На среднем пальчике звезды красовался большой перстень из золота в виде головы горного козла, а вторую руку украшало кольцо с драгоценными камнями в виде глаза.

Напомним, что Мерьем Узерли в последнее время часто примеряет на себя необычные украшения, которые очень ей идут и привлекают внимание. Недавно актриса опубликовала кадры с фотосессии, где предстала в необычном восточном образе. Ее руки украшали массивные браслеты с множеством сияющих камней, а на голове был надет своеобразный головной убор.

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