Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі показала нові кадри з чуттєвої фотосесії

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку актриси в соцмережі Instagram, Мер'єм Узерлі, попри недавнє народження дочки, не втрачає часу даремно і радує відданих фанатів новими красивими кадрами. Портретні знімки, які показала актриса, підкорюють чуттєвістю і глибиною образу Мер'єм.

На першій фотографії Мер'єм Узерлі підкорює з першого погляду своїми бездонними очима. Актриса дивиться в об'єктив камери, широко розкривши вії, і полонить чистотою шкіри і бездоганністю пухких губ. Зірка "Величного століття" схрестила свої руки та піднесла їх ближче до обличчя, демонструючи красиві масивні кільця на тонких пальчиках.

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На другому кадрі актриса дивиться трохи здивованим поглядом, а її каштанове волосся лягає м'якими хвилями на плечі. На одному зі знімків Мер'єм трохи нахилила голову і прикрила очі як би пірнаючи у свої думки і почуття. Образ вийшов дуже ніжним і не перенасиченим косметикою: повіки актриси були підведені м'якими кремовими тінями бронзового відтінку.

Для своєї фотосесії Мер'єм Узерлі вибрала чорний колір одягу, який добре контрастував з яскравими і незвичайними прикрасами на руках. На середньому пальчику зірки красувався великий перстень із золота у вигляді голови гірського козла, а другу руку прикрашала каблучка з дорогоцінними каменями у вигляді ока.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі останнім часом часто приміряє на себе незвичайні прикраси, які дуже їй пасують і привертають увагу. Нещодавно актриса опублікувала кадри з фотосесії, де постала в незвичайному східному образі. Її руки прикрашали масивні браслети з безліччю сяючих каменів, а на голові був надітий своєрідний головний убір.

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