Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" поділилася новим фото дочки
Як передає Politeka.net, зворушливий кадр з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.
Нещодавно Мер'єм Узерлі знову стала матір'ю. Актриса вирішила довго не приховувати обличчя дочки і нещодавно опублікувала її знімок. Також вона розсекретила ім'я дівчинки-Малятко назвали Лілі Коі.
На новому кадрі Мер'єм тримала дитину на руках, і на цей раз приховала її обличчя.
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Крім того актриса поділилася фото, на якому були її обидві дочки.
Раніше на її сторінці з'явилося фото, на якому можна було чітко розгледіти обличчя крихти. Дівчинка в кумедній шапці із зірочками спала, дбайливо покрита білою ковдрою.
Нагадавши Узерлі здобула велику популярність у всьому світі після зйомок в популярному турецькому телесеріалі "Величне століття". У серіалі вона зіграла роль привезеної до Туреччини з Криму Роксолану.
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