Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" поділилася новим фото дочки

Як передає Politeka.net, зворушливий кадр з'явився на Instagram-сторінці знаменитості.

Нещодавно Мер'єм Узерлі знову стала матір'ю. Актриса вирішила довго не приховувати обличчя дочки і нещодавно опублікувала її знімок. Також вона розсекретила ім'я дівчинки-Малятко назвали Лілі Коі.

На новому кадрі Мер'єм тримала дитину на руках, і на цей раз приховала її обличчя.

Крім того актриса поділилася фото, на якому були її обидві дочки.

Раніше на її сторінці з'явилося фото, на якому можна було чітко розгледіти обличчя крихти. Дівчинка в кумедній шапці із зірочками спала, дбайливо покрита білою ковдрою.

Нагадавши Узерлі здобула велику популярність у всьому світі після зйомок в популярному турецькому телесеріалі "Величне століття". У серіалі вона зіграла роль привезеної до Туреччини з Криму Роксолану.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з" чудового століття " народила і показала немовля: кадри з пологового будинку викликали фурор