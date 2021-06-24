Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", сверкнула фигурой в полупрозрачном платье
Мерьем Узерли полюбилась зрителям благодаря своей роли Роксоланы в сериале "Великолепный Век", пишет Politeka.net. Звезда исполнила эту роль с 2011 по 2013 годы.
Сейчас актриса снимается в других картинах и сериалах, а также принимает участие в интересных фотосессиях. Красотка в одном из последних постов продемонстрировала стройную фигуру в полупрозрачном платье.
К слову, во времен съемок в саге фигура Серьем изменилась. В частности, звезда похудела, сумев вернуться в форму после двух родов.
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Также на новых фото актриса была более натуральной ведь казалось, на ней нет макияжа, а ее губы подчеркнул лишь красивый блеск.
"📸", - написала Узерли.
Всего за 10 минут публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.
"Замечательная", "Ты лучшая 🙌🏻❤️", "Как ты можешь быть такой красивой ?? ❤️🔥", "Лучшая из лучших ..... ❤️❤️", "Прекрасная", "Так красива, как всегда мы любим тебя ❤️", "Такая замечательная", "Моя прекрасная женщина", "Как раз смотрю сериал с ее участием😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Нам не терпится увидеть вас в боевике / триллере / мелодраме, потому что вы круче Анджелины Джоли ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥", - написали пользователи сети.
Напомним, Мерьем Узерли набрала вес ради роли в сериале "Великолепный век". Звезда стала налегать на сладости, но после завершения съемок, она стала следить за питанием.
Напомним, Узерли из «Великолепного века» впечатлила ретро-образом с чересчур ярким макияжем
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