Известная актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли восхитила новой яркой фотосессией

Как пишет Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась в прежние формы и щеголяет на светских мероприятиях во всеоружии. Так, недавно красотка побывала на Московском международном кинофестивале, откуда показывала яркие кадры с красной дорожки, а теперь удивила новой фотосессией в необычном образе на кухне.

На новых снимках Мерьем появилась в обворожительном наряде – на ней атласная розовая пижама, которая скрыла фигуру, но в то же время добавила некого шарма. Ее роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж. Красотка позирует фотографу на кухне, на одном из снимков она схватилась за большой кухонный нож, а на еще одном кадре даже полезла с ногами на кухонный гарнитур.

В подписи к фотографиям Узерли рассказала, кто создавал ее образ для фотосессии и снимал ее в этом наряде. Поклонники в восторге от нового образа звезды, а еще больше от ее потрясающей фигуры после вторых родов. "Горячая", "Такая разъяренная", "Красотка", "Ты прекрасная", "Какая красивая", "Идеальные фото", "Просто красотка", "Прекрасная султан Хюррем", "Потрясающая Мерьем", "Шикарная леди", - пишут в комментариях к фото актрисы.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".

Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".