Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя с детьми

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала популярна среди украинцев после выхода турецкого сериала "Великолепный век". Актриса мелькает не только на экранах, но и активно развивает блог в Инстаграм, где делится не только кадрами со сцены, но и личным.

Так случилось и в этот раз, ведь Мерьем опубликовала фото, где показалась с дочками. Актриса обняла малышек, нежно улыбаясь на камеру.

Фанаты поставили более 130 тысяч лайков и написали комментарии:

"Милота, два ангела, два крыла", "Такой сладкий кадр", "Божественно", "Сладенькие дети", "Три красавицы", "Пупсики", "Мое сердце", "Бриллианты", "Оу, милые", "Такие милые", "Как быстро растут чужие дети, милашки", "Какие они крутые", "Прекрасная мама и дети".

Мы писали, что известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли удивила резкой сменой имиджа.

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых ее трудно было узнать. Во-первых, Мерьем сменила цвет волос, позируя с яркими фиолетовыми волосами. Во-вторых, выглядела актриса очень неухоженной и уставшей. Ее лицо было бледным, а костюм странным.

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