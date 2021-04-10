Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, турецко-немецкая модель стала широко известна украинской публике после блистательной роли в сериале "Великолепный век". Звезда активно ведет социальные сети, где радует поклонников необычными образами.

Так случилось и в этот раз, ведь Мерьем Узерли опубликовала фото, где показалась в красном платье с вырезом на бюсте и сделала себе афрокосички. На нескольких кадрах можно полноценно оценить не только красоту девушки, но и идеальную фигуру.

Фанаты сразу засыпали звезду комплиментам:

"Хюррем на максималках", "Боже, какая улыбка", "Шикарно, заметь", "Люблю тебя, детка", "Ух ты, выглядишь так потрясающе", "Мой ангел - твой малодушный поклонник, который тебя так сильно любит", "красный выглядит так хорошо, как всегда", "Аплодисменты вам, как всегда прекрасны".

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У себя в Инстаграм Мерьем опубликовала фото, на котором предстала с очень ярким макияжем. Звезда подчеркнула свои пухлые губы и выразительные глаза. На фото цвет глаз выглядел очень необычно. Розовые тени и длинные ресницы сделали Узерли похожей на куклу.

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