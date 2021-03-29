Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в горячем образе

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала мега-популярной среди украинцев после того, как сыграла роль Роксоланы в турецком сериале. Сейчас красотка регулярно развивает страничку в Инстаграм, где радует поклонников эффектными образами.

Так случилось и в этот раз, ведь Мерьем показалась в шикарном платье с декольте и вырезом по бедро. Красотка выставила ножку, завлекая ее идеальностью. Узерли сидела на стуле у стола, закрыв глаза, пока собирала волосы назад, а в зубах держала тонкую сигарету.

Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:

"Самая красивая", "Победительница", "Королева", "Из России с любовью", "Вы не курите, не курите", "Вау, ты красивая", "почему ты куришь? Это так плохо для твоего здоровья", "Это сигарета", "Наконец-то Хюррем вернулась!!".

Мы писали, что турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", похвасталась внешностью после родов.

В этот раз Мерьем покорила внешностью в ярком образе. Актриса надела цветной халатик, который распахнула и засветила под ним черное платье в цветочек.

Напомним, лучезарная Мерьем Узерли из "Великолепного века" пленила внешностью с красными губами

А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" заставила любоваться идеальным декольте и не только

Также Politeka сообщала, что Узерли из «Великолепного века» ошарашила новой внешностью, от красотки Роксоланы ничего не осталось



