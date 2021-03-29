Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в горячем образе
Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли стала мега-популярной среди украинцев после того, как сыграла роль Роксоланы в турецком сериале. Сейчас красотка регулярно развивает страничку в Инстаграм, где радует поклонников эффектными образами.
Так случилось и в этот раз, ведь Мерьем показалась в шикарном платье с декольте и вырезом по бедро. Красотка выставила ножку, завлекая ее идеальностью. Узерли сидела на стуле у стола, закрыв глаза, пока собирала волосы назад, а в зубах держала тонкую сигарету.
Фанаты поставили более 35 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Самая красивая", "Победительница", "Королева", "Из России с любовью", "Вы не курите, не курите", "Вау, ты красивая", "почему ты куришь? Это так плохо для твоего здоровья", "Это сигарета", "Наконец-то Хюррем вернулась!!".
Мы писали, что турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", похвасталась внешностью после родов.
В этот раз Мерьем покорила внешностью в ярком образе. Актриса надела цветной халатик, который распахнула и засветила под ним черное платье в цветочек.
Напомним, лучезарная Мерьем Узерли из "Великолепного века" пленила внешностью с красными губами
А еще Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" заставила любоваться идеальным декольте и не только
Также Politeka сообщала, что Узерли из «Великолепного века» ошарашила новой внешностью, от красотки Роксоланы ничего не осталось