Артистка выглядит уже не так, как в сериале

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", показала себя крупным планом

Красотка с детства занимается актерской карьерой, пишет Politeka.net. Она исполнила много ролей, но большую популярность ей принесла героиня Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".

Артистка ушла из сериала, желая продолжить рост в карьере. После этого звезда изменила внешность, увеличив губы и сделала пластику. Поклонники перестали узнавать их любимую "Хюррем". Позже стало известно, что актрисе запретили менять внешность в контракте с одной из киностудий, который она подписала.

В одном из последних постов Узерли показала, как выглядит сейчас.

Звезда поучаствовала в фотосессии, для которой ей сделали макияж с красными губами. Длинные черные стрелки и несколько веснушек - образ вышел притягательным.

За час публикация собрала более 70 тысяч лайков и много комментариев.

"Сейчас смотрю сериал Королева ночи 😍 Мерьем замечательная актриса ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️", "Класс", "Какая ты красивая женщина 🧿", "Я хочу с вами увидеться, очень сильно🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤, вы классная", "Лисичка❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Мерьем Узерли в январе 2021 года родила вторую дочь, Лили. Известно, что вторым мужем звезды стал арабский продюсер Мохаммед Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом.

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