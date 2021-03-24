Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", показала себя крупным планом
Красотка с детства занимается актерской карьерой, пишет Politeka.net. Она исполнила много ролей, но большую популярность ей принесла героиня Хюррем-султан в сериале "Великолепный век".
Артистка ушла из сериала, желая продолжить рост в карьере. После этого звезда изменила внешность, увеличив губы и сделала пластику. Поклонники перестали узнавать их любимую "Хюррем". Позже стало известно, что актрисе запретили менять внешность в контракте с одной из киностудий, который она подписала.
В одном из последних постов Узерли показала, как выглядит сейчас.
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Звезда поучаствовала в фотосессии, для которой ей сделали макияж с красными губами. Длинные черные стрелки и несколько веснушек - образ вышел притягательным.
За час публикация собрала более 70 тысяч лайков и много комментариев.
"Сейчас смотрю сериал Королева ночи 😍 Мерьем замечательная актриса ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️", "Класс", "Какая ты красивая женщина 🧿", "Я хочу с вами увидеться, очень сильно🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤, вы классная", "Лисичка❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Мерьем Узерли в январе 2021 года родила вторую дочь, Лили. Известно, что вторым мужем звезды стал арабский продюсер Мохаммед Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом.
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