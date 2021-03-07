Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли огорошила странной выходкой

Как передает Politeka.net, 37-летняя Хюррем Султан опубликовала в "сториз" у себя в Инстаграм новые кадры, на которых предстала в необычном для себя виде.

Мерьем, обладая отменным чувством юмора, решила позабавить публику, перевоплотившись в мужчину - "заросла" так, что прям и не узнать.

Так, актриса "пририсовала" себе густую щетину на подбородке, тоненькие усики, очки и желтую шапку. Волосы Узерли, по всей видимости, собрала сзади в хвост. Она позировала в черной кожаной куртке и темном худи, из-под которого виднелась белая футболка.

"Когда вы все еще ждете встречи с парикмахером после того, как они снова откроются", - подписала кадры звезда, добавив кучу смайликов в конце.

Удивительно, что сразу после этого актриса снова стала собой, показав в "сториз", как убаюкивает новорожденную малышку. Звезда и тут побаловалась с фильтрами, сделав себе розовые пушстые ушки и веснушик в виде сердечек.

Отметим, Мерьем стала мамой во второй раз, родив дочку 8 января. Актриса назвала малышку Лили Кои и частенько выкладывает кадры с ней, правда, лица ребенка не показывает.

Ранее мы рассказывали, что Узерли поразила смелой фотосессией в пикантном боди, и это спустя месяц после родов. Она смело распахнула шубку, блеснув шикарным бюстом и крутыми бедрами - как у американской светской львицы Ким Кардашьян.

"Правда, ты такая красивая мама"; "Великолепна как всегда Мерьем 😍"; "ляшки какие😍", - отреагировали пользователи.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" впечатлила красотой на улицах вечернего города

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