Звезда культового сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впечатлила видом в стильном повседневном образе

Актриса турецко-немецкого происхождения, которая полюбилась зрителям благодаря роли Хюрем Султан в «Великолепном веке», поделилась новыми снимками на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Мерьем показала себя в простом, но в то же время стильном уличном образе. Так, актриса прогулялась по городу в удобных синих джинсах, белой водолазке и свободной кофте, которую она надела поверх. Самым ярким акцентом ее образа стало бордовое пальто, которое Узерли во время прогулки оставила открытым нараспашку.

Завершили образ певицы крупные очки.

На фото Узерли мечтательно позирует прямо на дороге на фоне машин и городского пейзажа.

Поклонники актрисы не могли не оценить ее фото.

«Красавица», «берегите себя доченька», «Хюрем Султан прекрасна как всегда», «Талантливая девушка», «Красивая Мерьем», «Мой ангел», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Мерьем показала необычный образ.

Красотка показала свою внешность, нанеся легкий мейкап, а образ дополнила стильными украшениями на лице, в ушах, и множеством колец. Узерли отвела взгляд от камеры, но с удовольствием показала роскошные голубые глаза.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" поразила роскошным образом в бриллиантах: "Нет такой красоты".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" с замотанной головой показала свою маленькую дочь: "Такая кроха".

Также Politeka писала, что шикарная Мерьем Узерли приворожила бездонным взглядом в бриллиантах: "Хюрем моя, люблю!".