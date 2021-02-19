Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", подлилась тихим семейным фото

Не так давно звезда стала мамой во второй раз, пишет Politeka.net. Вторым мужем звезды стал арабский продюсер Мохаммеда Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом.

В январе 2021 года звезда родила дочь, Лили.

К слову, первую дочь, Лару, актриса родила в 2014 году от бизнесмена Джана Атеша. Последний бросил звезду, когда та находилась на четвертом месяце беременности.

Сейчас артистка живет в Германии, откуда нередко делится семейными кадрами с детьми.

В этот раз Мерьем порадовала поклонников новым снимком в сторис Инстаграм с крошечной дочкой.

В кадре звезда предстала с розовым полотенцем на голове, как после недавнего купания. Также на красотке была кофточка на пуговицах.

В руках артистка держала дочь в ползунках. Заметно, что у малышки темные волосы - она такая кроха.

Мерьем смотрела в камеру и улыбалась так нежно, как любая заботливая мать.

Напомним, Мерьем Узерли родилась 12 августа 1983 года.

В пять лет будущая звезда впервые вышла на сцену театра, которым руководил друг ее папы. Позже красотка отучилась в школе, в которой углубленно изучалось искусство. В этом возрасте девушка сыграла множество ролей как в театре, так и на школьной сцене.

После окончания обучения, звезда продолжила заниматься в театральной школе Гамбурга. После этого Мерьем выступала на подмостках театра Гамбурга, а далее перебралась в Берлин.

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