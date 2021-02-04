Американская актриса Мэделин Петш, которая недавно завершила съемки в первой части пятого сезона сериала «Ривердейл», устроила яркую фотосессию с коллегой Камилой Мендес

Артистки довольно дружны как на съемочной площадке сериала, так и вне работы над проектом. Нередко Камила, Мэделин и Лили встречаются на вечеринках и публичных мероприятиях. Причем среди поклонников звезд активно обсуждают стиль артисток, которые выглядят довольно ярко и очень непохожими друг на друга.

Фото Камилы и Мэделин, сделанные на отдыхе недавно, всполошили сеть и начали периодически появляться на различных фан-страницах. На фото обе красавицы позировали в простых и похожих нарядах – черных кофты и джинсы и лосины с высокой посадкой. Отсутствие принтов и украшения сделало «луки» актрис весьма провокативными.

Мэделин показала плоский живот, а Камила – тонкую талию, на которой сделала акцент. Стоит заметить, что обеих актрис часто обсуждают за их наряды, ведь массово стараются им подражать.

К примеру, Петш является любительницей яркого макияжа глаз. Глядя на светские выходы актрисы, кажется, будто она не появляется с одним и тем же мейкапом дважды. А вот Камила предпочитает делать акцент на фигуре, выступая за боди позитив и принятие себя.

Ранее Петш рассказала, как приняла участие в съемка для популярного глянца The Wishes Issue. Во время фотосессии девушка примерила несколько пикантных образов и смогла восхитить стройной фигурой без лишних украшений. В черном полупрозрачном лифе и кожаной юбке с бахромой Мэделин сверкала перед объективом без лишней скованности.

«Потрясающе 🖤; Как мне достать экземпляр этого журнала, это сочно 🤩; Я не могу 😍 малышка повзрослела; Так красиво; Она такая шикарная! 🥺❤️; Красиво 💜; Так красиво; я уже жду таких образов в пятом сезоне Ривердейла;Мне нравится этот снимок; Эта съемка - целое настроение 🔥🔥; Шакира кто?; невозможная стройняжка; самая главная худая красотка из Ривердейл», - написали поклонники.

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