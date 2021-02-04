Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" растопила сердца трогательной историей

Как передает Politeka.net, 37-летняя звезда, полюбившаяся миллионам в роли Хюррем Султан, опубликовала архивные кадры, на которых показала себя еще до славы и богатства (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Мерьем рассказала, как принимала участие в одном из шоу, чтобы выиграть деньги - маме на новую кухню. Однако, актрису ждал полный провал, из-за чего она сильно расстроилась. Через несколько лет ей удалось воплотить мечту - вместе с ролью в сериале "Великолепный век" на нее посыпалась не только слава, но и хорошие гонорары.

"Около 16 лет назад я был участницей шоу «Сделка»... Так как у меня не было денег, я хотела выиграть немного, чтобы купить маме новую кухню (так как ее кухня была очень старой и потрепанной). Я не выиграла ничего в тот день и поэтому много плакала... Так благодарна, что смогла купить ей красивую кухню всего несколько лет спустя ... # nicememories❤️ 💪🏻 💕", - поделилась звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Узерли почти не изменилась за 16 лет - все такая же красотка.

"Хюррем Султан 🔥 тебя никогда не забудут"

"Милая такая,❤️ и желание правильное! 👍"

"Молодец 👍 не изменилась, красотка!"

"Шикарная девушка!"

"А сейчас ты выглядишь так же красиво, как 16 лет назад 😍"

"Зато ты играла Хюррем и заработала много денег❤️"

"Ох, мило ... действительно очень вдохновляет"

Напомним, что Мерьем Узерли из «Великолепного века» умилила снимком новорожденной дочки: как выглядят обе малышки Роксоланы.

Как сообщала Politeka, недавно родившая Мерьем Узерли из "Великолепного века" очаровала новыми фото: даже золото не затмит эту красоту.

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" в золоте восхитила чувственными кадрами: "Шикарная Хюррем".