Актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли показала уютный зимний образ

37-летняя актриса, которая приобрела поклонников по всему миру благодаря своей яркой роли в сериале «Великолепный век», поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На черно-белых снимках Мерьем предстает в простом, но очень уютном образе. Звезда, которая совсем недавно родила вторую дочь, позирует на улице. Она стоит на заснеженном асфальте на фоне стены, украшенной большим граффити. Образ актрисы идеально подобран для того городского пейзажа.

Так, на Узерли теплый длинный свитер, куртка, а также большая и мягкая накидка. Дополняют образ актрисы высокие черные сапоги и светлая шапка.

На фото Мерьем выглядит задумчивой и мечтательной.

Поклонники актрисы бурно отреагировали на ее снимки.

«Очень красивая», «Я люблю тебя Мерьем», «Какая же ты красивая», «Милашка», «Я замер из-за твоих глаз», «Отличные фото», «Что это за красота?», «Икона», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Мерьем рассказала, как принимала участие в одном из шоу, чтобы выиграть деньги - маме на новую кухню. Однако, актрису ждал полный провал, из-за чего она сильно расстроилась.

Через несколько лет ей удалось воплотить мечту - вместе с ролью в сериале "Великолепный век" на нее посыпалась не только слава, но и хорошие гонорары.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала себя до славы и рассказала о личной драме: "Много плакала...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из «Великолепного века» умилила снимком новорожденной дочки: как выглядят обе малышки Роксоланы.

Также Politeka писала, что недавно родившая Мерьем Узерли из "Великолепного века" очаровала новыми фото: даже золото не затмит эту красоту.