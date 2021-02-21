Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала свежий образ
В этот раз на фото Мерьем позировала крупным планом. Красотка показала свою внешность, нанеся легкий мейкап, а образ дополнила стильными украшениями на лице, в ушах, и множеством колец. Узерли отвела взгляд от камеры, но с удовольствием показала роскошные голубые глаза. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:
"Голубоглазая", "Прекрасная мимика, прекрасная Хюррем", "Хюррем Султан. Скучаем по вам.....", "Я люблю тебя, Мерьем", "Нет такой красоты !!", "Ты всегда красивая", "Ты очень красивый", "Простой макияж лучше для тебя, продолжай его носить", "У меня нет девушки, на мой вкус она огонь", "Они его потеряли", "Мэри снова великолепная", "Хюррем лучшая из лучших", "Просто красавица", "Мне нравится твой персонаж, Я смотрю его ежедневно последние 5 лет. Я твой самый большой фанат из Пакистана".
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Мы писали, что актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли показала, как справляется с новорожденной дочкой.
у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько снимков.
Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" с замотанной головой показала свою маленькую дочь
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