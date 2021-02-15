Актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу «Великолепный век», долгое время скрывала от публики отца своего второго ребенка

Как передает Politeka.net, в начале 2020 года 37-летняя Мерьем Узерли родила вторую дочь. Актриса не стала рассказывать, кто является ее возлюбленным и отцом ребенка. Было известно лишь то, что мужчина из США. Он прилетел в Германию по делам, но после знакомства с актрисой не смог с ней расстаться.

Впрочем, как пишет «Сплетник», журналисты и поклонники Мерьем провели собственное расследование, чтобы вычислить мужчину. Известно, что у Мерьем есть отдельный блог, где она публикует свои репортажные и портретные съемки. На фото Мерьем позировала с мужчиной в парикмахерском кресле. Этого же мужчину, предположительно, засняли на празднике старшей дочки актрисы. На эти снимки ссылается и турецкий телеканал D.

В комментариях поклонники Мерьем пришли в восторг и стали расхваливать предполагаемого жениха актрисы.

«Копия Сулеймана))) Очень рада за них», «Неужто Тиль Линдеманн», «Мерьем обожаю», «Красавица талантливая», «Как красиво», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала себя до славы и рассказала о личной драме: "Много плакала...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" без косметики покорила чувственным образом: "Безумно красивая".

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" покорила трогательными снимками со дня рождения дочки: "Тебя любят!".