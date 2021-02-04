Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" розтопила серця зворушливою історією

Як передає Politeka.net, 37-річна зірка, що полюбилася мільйонам в ролі Хюррем Султан, опублікувала архівні кадри, на яких показала себе ще до слави й багатства (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Мер'єм розповіла, як брала участь в одному з шоу, щоб виграти гроші - мамі на нову кухню. Однак, актрису чекав повний провал, через що вона сильно засмутилася. Через кілька років їй вдалося втілити мрію - разом з роллю в серіалі "Величне століття" на неї посипалася не тільки слава, але й хороші гонорари.

"Близько 16 років тому я був учасницею шоу «Угода»... Так як у мене не було грошей, я хотіла виграти трохи, щоб купити мамі нову кухню (так як її кухня була дуже старою і пошарпаною). Я не виграла нічого в той день і тому багато плакала... Так вдячна, що змогла купити їй красиву кухню всього кілька років по тому ... # nicememories❤️💪 🏻 💕", - поділилася зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене, зазначивши, що Узерлі майже не змінилася за 16 років - все така ж красуня.

"Хюррем Султан 🔥 тебе ніколи не забудуть"

"Мила така,❤️ і бажання правильне! 👍"

"Молодець 👍 не змінилася, красуня!"

"Шикарна дівчина!"

"А зараз ти виглядаєш так само красиво, як 16 років тому 😍"

"Зате ти грала Хюррем і заробила багато грошей❤️"

"Ох, мило ... дійсно дуже надихає"

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" розчулила знімком новонародженої дочки: як виглядають обидві малятка Роксолани.

Як повідомляла Politeka, нещодавно народила Мер'єм Узерлі з "чудового століття" зачарувала новими фото: навіть золото не затьмарить цю красу.

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