Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" показала яскраві кадри з дня народження дочки

Як передає Politeka.net, 37-річна Мер'єм Узерлі, яка зіграла роль легендарної Хюррем Султан, на своїй сторінці в Instagram показала зворушливі знімки з дня народження старшої дочки Лари.

Дівчинці виповнилося сім років і цю радісну подію турботлива мама відзначила дитячою вечіркою в стилі персонажа Маріо з однойменної гри.

На знімках, які показала Мер'єм, її дочка позує на тлі барвистого триярусного торта з персонажами з гри, захоплено розглядаючи солодкий презент. Крім того, в кадрі з'явилася і сама Мер'єм, одягнена в комбінезон Маріо і червону кепку. Зіркова мама ніжно обіймала свою дочку і з любов'ю притискала її до себе.

На одному зі знімків маленька Лара позує, лежачи на диванчику і впершись долоньками в підборіддя. Актриса зробила їй святкову зачіску у вигляді двох "хвостиків" і одягла темну сукню з квітчастим принтом.

Мер'єм Узерлі у своїй публікації показала, як захоплено її дочка розпаковує разом з нею подарунки, захоплюючись плюшевим песиком і оригінальними іграшковими фігурками Маріо. Також на святі дівчинку розважали аніматори в яскравих костюмах. Вони грали з дівчинкою в різні ігри, а Мер'єм допомагала їм у цьому.

В кінці Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників незвичайним колажем в костюмі з гри, поставши перед шанувальниками з намальованими над губами чорними вусами, як у Маріо, і без них.

"З Днем Народження мою Лару!!! 7 років!!! Лілі, матуся і тато так дуже сильно тебе люблять!!!",- підписала свою публікацію актриса.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

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