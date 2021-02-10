Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала яркие кадры со дня рождения дочери

Как передает Politeka.net, 37-летняя Мерьем Узерли, сыгравшая роль легендарной Хюррем Султан, на своей странице в Instagram показала трогательные снимки с дня рождения старшей дочери Лары.

Девочке исполнилось семь лет и это радостное событие заботливая мама отметила детской вечеринкой в стиле персонажа Марио из одноименной игры.

На снимках, которые показала Мерьем, ее дочка позирует на фоне красочного трехъярусного торта с персонажами из игры, восхищенно рассматривая сладкий презент. Кроме того, в кадре появилась и сама Мерьем, одетая в комбинезон Марио и красную кепку. Звездная мама нежно обнимала свою подросшую дочку и с любовью прижимала ее к себе.

На одном из снимков маленькая Лара позирует, лежа на диванчике и уперевшись ладошками в подбородок. Актриса сделала ей праздничную прическу в виде двух "хвостиков"и надела темное платье с цветастым принтом.

Мерьем Узерли в своей публикации показала, как увлеченно ее дочка распаковывает вместе с ней подарки, восхищаясь плюшевым песиком и оригинальными игрушечными фигурками Марио. Также на празднике девочку развлекали аниматоры в ярких костюмах. Они играли с девочкой в разные игры, а Мерьем помогала им в этом.

В конце Мерьем Узерли порадовала поклонников необычным коллажем в костюме из игры, представ перед поклонниками с нарисованными над губами черными усами, как у Марио, и без них.

"С Днем Рождения мою Лару!!! 7 лет!!! Лили, мамочка и папа так очень сильно тебя любят!!!",- подписала свою публикацию актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

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