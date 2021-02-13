Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" захопила чуттєвим і незвичайним для себе образом

Красуня Мер'єм Узерлі давно завоювала серця мільйонів шанувальників своєю роллю легендарної Хюррем в серіалі "Величне століття" і тепер продовжує підтримувати інтерес шанувальників своїми барвистими публікаціями в Instagram, пише Politeka.net.

Актриса побалувала фанатів незвичайним портретним знімком, на якому постала в чуттєвому образі. Зірка підкорила своєю жіночністю і красою, а також милими рудими кучериками, які так рідко можна побачити серед образів Мер'єм.

На знімку Мер'єм Узерлі зображена крупним планом. І хоча, на перший погляд, вираз обличчя актриси здається тривожним, за ним вгадується неймовірна ніжність у погляді сіро-зелених очей і глибока чуттєвість. Напіввідкриті пухкенькі губки несуть легку тінь посмішки, яка в будь-який момент готова з'явитися на цьому бездоганному обличчі.

Мер'єм Узерлі на фото постала без краплі косметики, вражаючи ідеальним тоном шкіри і крихкими рисами обличчя. Кілька пружних і неслухняних локонів недбало впали на обличчя актриси, викликаючи бажання ніжно до них доторкнутися, щоб поправити зачіску. Весь образ Узерлі говорить про відкритість, вразливості і жіночності зірки, яку вона часто ховає за красивими нарядами та ідеальним мейкапом.

На знімку актриса демонструє досить широкий золотий браслет, надітий поверх тонкого рукава і став єдиним доповненням до образу Мер'єм.

Шанувальники актриси, переглянувши знімок, не стрималися від приємних коментарів на адресу Мер'єм Узерлі і написали чимало приємних слів.

"Красуня", "Вау, ви найкраща!", "Красуня", "Султана"," Тигриця"," Гарненька", "Я так тебе люблю", "Шалено красива і фото супер ніжне", "Моє серце, моє життя, моя любов, моя дуже-дуже-дуже-дуже Мерієм", "Яка красива", - написали фоловери до публікації Узерлі.

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