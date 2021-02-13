Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" восхитила чувственным и необычным для себя образом

Красотка Мерьем Узерли давно завоевала сердца миллионов поклонников своей ролью легендарной Хюррем в сериале "Великолепный век" и теперь продолжает поддерживать интерес поклонников своими красочными публикациями в Instagram, пишет Politeka.net.

Актриса побаловала фанатов необычным портретным снимком, на котором предстала в чувственном образе. Звезда покорила своей женственностью и красотой, а также милыми рыжими кудряшками, которые так редко можно увидеть среди образов Мерьем.

На снимке Мерьем Узерли запечатлена крупным планом. И хотя на первый взгляд выражение лица актрисы кажется тревожным, за ним угадывается невероятная нежность во взгляде серо-зеленых глаз и глубокая чувственность. Полуоткрытые пухленькие губки несут легкую тень улыбки, которая в любой момент готова появиться на этом безупречном личике.

Мерьем Узерли на фото предстала без капли косметики, поражая идеальным тоном кожи и хрупкими чертами лица. Несколько упругих и непослушных локонов небрежно упали на лицо актрисы, вызывая желание нежно к ним прикоснуться, чтобы поправить прическу. Весь образ Узерли говорит об открытости, ранимости и женственности звезды, которую она часто прячет за красивыми нарядами и идеальным мейкапом.

На снимке актриса демонстрирует довольно широкий золотой браслет, надетый поверх тонкого рукава и ставший единственным дополнением к образу Мерьем.

Поклонники актрисы, просмотрев снимок, не сдержались от приятных комментариев в адрес Мерьем Узерли и написали немало приятных слов.

"Красотка", " Вау, вы лучшая!", "Красавица", "Султана", "Тигрица", "Хорошенькая", "Я так тебя люблю", "Безумно красивая и фото супер нежное", "Мое сердце, моя жизнь, моя любовь, моя очень-очень-очень-очень Мерием", "Какая красивая",- написали фолловеры к публикации Узерли.

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