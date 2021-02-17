Мерьем Узерли, безусловно, добилась огромных высот, снявшись в сериале "Великолепный век", но она не единственная, кто из ее большой семьи, обладает выдающимся талантом

У 37-летней Хюррем (именно так звали ее героиню в турецком телешоу) есть два сводных старших брата-близнеца от первого брака матери и родная сестра Джанан. Разница в возрасте между Мерьем и Джанан всего два года, поэтому девочки с детства были близки и продолжают быть хорошими подругами во взрослой жизни.

Джанан, которой в этом году исполнится 40 лет, только недавно открыла публике свой талант. Она уже успела стать довольно известной в Германии: сочиняет музыку в стиле джаз и поет преимущественно на турецком языке. Конечно, до уровня популярности Мерьем ей далеко, но это никак не влияет на отношения родственниц.

По словам Джанан, она рада за Мерьем, более того, совсем не чувствует зависти.

"Мы в детстве особо не ссорились. Никто из нас не старался как-то подчинить себе другого. Возможно, такая свобода еще больше сблизила нас", - делилась Джанан в одном из интервью, называя Мерьем близким другом. Когда той позвонили, чтобы сообщить об утверждении на роль Хюррем, Джанан прыгала от радости - всегда знала, что сестра добьется успеха.

К слову, девушка активно ведет микроблог в Инстаграм. Она делится не только своими успехами на музыкальном поприще, но также частенько выклыдывает семейные кадры, в том числе и детские. Пользователи в комментариях заметили, что сестры Узерли не сильно похожи, но при этом у обеих есть свои "изюминки".

"Две красавицы 😍", "Не хуже, чем Хюррем", - комментируют фото Джанан.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" без косметики покорила чувственным образом: "Безумно красивая".

Politeka ранее сообщала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" показала себя до славы и рассказала о личной драме: "Много плакала..."