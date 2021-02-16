Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" покорила фанатов сменой образов

Турецко-немецкая 37-летняя актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной во всем мире благодаря своей неповторимой роли в сериале "Великолепный век", поделилась кадрами из своей новой фотосессии в Instаgram, об этом, передает Politeka.net.

Мерьем поделиласьт в сторис чувственным снимком, украсив себя бриллиантами. Драгоценные камни актриса выложила в причудливом узоре на лбу, а также надела перстни украшенные драгоценностями.

Глубокий взгляд, подчеркнутый мейкайпом покорил поклонников актрисы. В посте Мерьям разместила другое фото без косметики и украшений. Фотографии очень понравились фанатам, узнавшим в Мерьям Хюрем Султан.

"ХЮРРЕМ МОЯ 🔥❤️❤️", "Хюррем султан Я ЛЮБЛЮ❤️❤️", "Любовь из Украины ❤️", "Divaaa❤️❤️❤️❤️❤️", "Я твой самый преданный фанат", "Красиво всегда, всегда", "Да благословит вас Бог и всегда защитит вас", - написали пораженные стрелой Амура поклонники.

Ранее стало известно, что Мерьем встречается с мужчиной бизнесменом из США, их несколько раз видели вместе, и есть предположения, что мужчина является отцом второй дочери актриcы.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" без косметики покорила чувственным образом: "Безумно красивая".

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