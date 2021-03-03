Звезда культового сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впечатлила образом мышки из мультфильма

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая мамочка опубликовала серию фото, на которых предстала в весьма необычном образе. Актриса надела игривое платье в горошек. У платья были пикантные разрезы, привлекательное декольте и пояс, который делал акцент на талии. Красное платьице в белый горох дополняли черные ушки на голове у Мерьем. В итоге она стала похожей на Минни Маус.

Актриса не стала ярко краситься. Взамен этого женщина приняла пикантные позы, которые свели поклонников с ума. На одном из снимков Узерли задрала ножку, в результате чего платье немного поднялось, обнажив ее стройные прелести.

В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Моя мышка», «Великая и прекрасная, самая красивая», «Невероятная», «Очень красиво», «Какие формы», «Просто блеск», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале года Мерьем Узерли родила вторую дочку. Беременность сильно отразилась на ее фигуре, поэтому на последних фото у нее весьма аппетитные изгибы и формы. Отца ребенка актриса предпочитает скрывать от общественности.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" поразила роскошным образом в бриллиантах: "Нет такой красоты".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" расстегнула пиджак, засветив цветочки: "Бриллианты на короне!".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" расстегнула шелковую блузу, блеснув цветочками: "Мисс красота".