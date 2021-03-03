Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Чудового століття", зачарувала весняним настроєм у розшитому квіточками вбранні

На фото Мер'єм позувала в картатому піджаку, розшитому яскравими квіточками червоних, синіх, жовтих квітів. Узерлі під піджак одягла чорний топік, який вигідно показував її пишні "персики". Кадри вийшли досить ніжними та захоплюючими, І підняли настрій багатьом шанувальникам, адже актриса виглядає розкішно, тим більше що на обличчі її грала завзята посмішка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instgaram.

Мабуть, такими кумедними, і водночас незайвими загадковості й родзинки фото, Мер'єм хоче показати, що її фігура після других пологів поступово приходить в норму.

Актриса розмістила фото в різних позах, показуючи свої розкішні форми, і змусивши фанатів з подивом і любов'ю дивитися на цю чудову соковиту красуню.

Багато фанатів за короткий проміжок часу встигли не тільки залишити "лайк", але і залишити більш інтимні коментарі. За сторінкою знаменитості стежить понад 6,6 мільйона читачів.

"Любов моя", " я тебе хочу!", "Красуня", "Я люблю тебе!", "Ти чудова, Мері, барвиста, як прикраса корони! 😉😂😂😂👏👏👏🌺🍀", "Хуррем, я люблю тебе!", "Ти виглядаєш красиво😍 😍 😍", - відгукнулися шанувальники, побачивши новий пост красуні.

Не так давно популярна актриса і зірка "Чудового століття" народила другу дочку. Другим чоловіком зірки за деякими даними ЗМІ є арабський продюсер Мохаммеда Аль-Турки, який тісно співпрацює з Голлівудом, проте його самого Мер'єм не показує в мережі та уникає уваги публіки.