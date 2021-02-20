Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала, как изменилась после родов второго ребенка

Как известно, не так давно популярная актриса и звезда «Великолепного века» родила вторую дочь. Вторым мужем звезды является арабский продюсер Мохаммеда Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом, однако его самого Мерьем не показывает в сети и избегает внимания публики.

В январе артистка родила дочь, которую назвала Лили, пока что лица ребенка она также не показывает. Однако делится фото с обеими своими детьми, скрывая младшую малышку под стикерами. В этот раз также актриса решила показать и фигуру после вторых родов.

Похоже, сбросить лишнее для Узерли не составит труда, ведь еще во время работы над «Великолепным веком» актриса сбросила более 15 кг.

Также она перестала есть после 18 часов. Она полностью исключила из рациона сладкое, мучное и алкоголь, и начала заниматься спортом три раза в неделю. Также Мерьем Узерли стала пить много имбирного чая, стараясь ускорить метаболизм.

Актриса побаловала фанатов необычным портретным снимком, на котором предстала в чувственном образе. Звезда покорила своей женственностью и красотой, а также милыми рыжими кудряшками, которые так редко можно увидеть среди образов Мерьем.

"Красотка", " Вау, вы лучшая!", "Красавица", "Султана", "Тигрица", "Хорошенькая", "Я так тебя люблю", "Безумно красивая и фото супер нежное", "Ого, Мое сердце, моя жизнь, моя любовь, моя очень-очень-очень-очень Мерием идеальная", "Какая красивая",- написали фолловеры к публикации Узерли, - ответили фанаты.

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