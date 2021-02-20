Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" показала, как изменилась после родов второго ребенка
Как известно, не так давно популярная актриса и звезда «Великолепного века» родила вторую дочь. Вторым мужем звезды является арабский продюсер Мохаммеда Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом, однако его самого Мерьем не показывает в сети и избегает внимания публики.
В январе артистка родила дочь, которую назвала Лили, пока что лица ребенка она также не показывает. Однако делится фото с обеими своими детьми, скрывая младшую малышку под стикерами. В этот раз также актриса решила показать и фигуру после вторых родов.
Похоже, сбросить лишнее для Узерли не составит труда, ведь еще во время работы над «Великолепным веком» актриса сбросила более 15 кг.
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Также она перестала есть после 18 часов. Она полностью исключила из рациона сладкое, мучное и алкоголь, и начала заниматься спортом три раза в неделю. Также Мерьем Узерли стала пить много имбирного чая, стараясь ускорить метаболизм.
Актриса побаловала фанатов необычным портретным снимком, на котором предстала в чувственном образе. Звезда покорила своей женственностью и красотой, а также милыми рыжими кудряшками, которые так редко можно увидеть среди образов Мерьем.
"Красотка", " Вау, вы лучшая!", "Красавица", "Султана", "Тигрица", "Хорошенькая", "Я так тебя люблю", "Безумно красивая и фото супер нежное", "Ого, Мое сердце, моя жизнь, моя любовь, моя очень-очень-очень-очень Мерием идеальная", "Какая красивая",- написали фолловеры к публикации Узерли, - ответили фанаты.
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