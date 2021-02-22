Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала свежий образ

На фото Мерьем позировала в шелковой рубашке, которую решила расстегнуть. Узерли дополнила образ стильными часами, а лицо украсила нарисованными цветочками. Кадры вышли довольно нежными и увлекательными, ведь актриса выглядит роскошно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 53 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красавица, привет из России", "Люблю тебя Я так тебя люблю", "Очень красиво", "Такой ангел", "Я люблю тебя, королева!", "Вся такая солнечная", "Мерьем, мы ждем тебя на этот раз", "Какая красота?", "Ты так восхитительна", "Люблю, привет из Пакистана", "Мисс красота", "Прекрасная Хюррем, султан!", "Ты что, сумасшедшая, ааа, цветочек", "Какая ты великолепная", "Ты красивая и чудесная женщина я тебя люблю!", "Сказочно красивая", "Привет из Индии".

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На фото Мерьем показала себя в простом, но в то же время стильном уличном образе. Так, актриса прогулялась по городу в удобных синих джинсах, белой водолазке и свободной кофте, которую она надела поверх.

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