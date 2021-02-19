Актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря роли в сериале «Великолепный век», показала, как справляется с новорожденной дочкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько снимков. На первом она держала на руках малышку, которую, по всей видимости, кормила грудью. На голове у актрисы было полотенце. Как любая мама она успевает делать несколько дел одновременно.

На втором снимке Узерли позировала уже с распущенными и сухими волосами. Ее кудрявые локоны соблазнительно обрамляли ее лицо. Актриса отказалась от косметики, демонстрируя свою идеальную внешность. Судя по фото, во время беременности актрисе удалось вернуться к своему натуральному цвету волос. Ранее звезда сериала красила волосы в рыжий и блонд.

Ранее мы писали, что в сети рассекретили имя отца ребенка Мерьем Узерли. Как известно, в начале 2021 года актриса родила вторую дочку. Узерли тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому в соцсетях про своего мужчину ничего не говорит. Однако внимательные поклонники заглянули на аккаунт Мерьем, где она публикует свои фотографии. Там они вычислили мужчину, который, вероятнее всего, и является новым возлюбленным Мерьем.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" без косметики покорила чувственным образом: "Безумно красивая".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" с замотанной головой показала свою маленькую дочь: "Такая кроха".

Также Politeka писала, что шикарная Мерьем Узерли приворожила бездонным взглядом в бриллиантах: "Хюрем моя, люблю!".