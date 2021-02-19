Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", підлилася тихим сімейним фото

Не так давно зірка стала мамою вдруге, пише Politeka.net. Другим чоловіком зірки став арабський продюсер Мохаммеда Аль-Туркі, який тісно співпрацює з Голлівудом.

У січні 2021 року зірка народила дочку, Лілі.

До слова, першу дочку, Лару, актриса народила у 2014 році від бізнесмена Джана Атеша. Останній кинув зірку, коли та перебувала на четвертому місяці вагітності.

Зараз артистка живе в Німеччині, звідки нерідко ділиться сімейними кадрами з дітьми.

Цього разу Мер'єм порадувала шанувальників новим знімком в сторіс Instagram з крихітною донькою.

У кадрі зірка постала з рожевим рушником на голові, як після недавнього купання. Також на красуні була кофточка на ґудзиках.

В руках артистка тримала дочку в повзунках. Помітно, що у малятка темне волосся - вона така крихітка.

Мер'єм дивилася в камеру і посміхалася так ніжно, як будь-яка турботлива мати.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі народилася 12 серпня 1983 року.

У п'ять років майбутня зірка вперше вийшла на сцену театру, яким керував друг її тата. Пізніше красуня відучилася в школі, в якій поглиблено вивчалося мистецтво. У цьому віці дівчина зіграла безліч ролей як в театрі, так і на шкільній сцені.

Після закінчення навчання, зірка продовжила займатися в театральній школі Гамбурга. Після цього Мер'єм виступала на підмостках театру Гамбурга, а далі перебралася до Берліна.

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